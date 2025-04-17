Polis ve savcı olarak tanıtarak milyonluk vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bir vatandaşın ihbarı sonucunda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 1 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Şanlıurfa'da şüpheliler operasyon kapsamında yakalandı. Şüpheli A.B. ve İ.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 04:44

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Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.B. ve İ.G, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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