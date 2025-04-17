Kocaeli'de kaçak göçmen operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.U. ve F.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.