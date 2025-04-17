Kocaeli'de kaçak göçmen operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 04:23

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.U. ve F.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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