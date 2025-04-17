Adana'da huzur ve güven operasyonu: Çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı

Adana'da bin 228 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 93 kişi yakalandı. Denetimler sırasında 164 araca toplam 1 milyon 845 bin 176 TL para cezası kesilirken, ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 fişek, 3 kesici alet, 11 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 05:24

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Adana Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 211 ekipten oluşan 1228 polis memurunun katıldığı denetimlere 1 helikopter, 1 dron ve 4 eğitimli narkotik köpeği ile destek verildi.

17 BİNDEN KİŞİYE GBT SORGULAMASI YAPILDI

Ekipler uygulama sırasında 17 bin 975 kişiye GBT sorgulaması yaparak çeşitli suçlardan aranan 93 kişiyi yakaladı. Ayrıca 6 bin 752 aracı kontrol eden ekipler 6 motosiklet trafikten men edildi. Trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 164 araca 1 milyon 845 bin 176 TL para cezası uygulandı. Umuma açık 103 iş yeri denetlenerek usulsüzlük tespit edilen 5 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 9 kişiye ise 12 bin 654 TL idari para cezası kesildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 9 fişek, 3 kesici alet, 11 şarjör ve toplam 55 mermi, 160,43 gram sentetik kannabinoid, 31,05 gram metamfetamin, 29,68 gram esrar ve 548 adet ecstasy hap ele geçirildi.

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