Muğla'da otomobil bisikletlilere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı. Kazada Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alkan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:20

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı. Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde aynı istikamette giden bisikletlilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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