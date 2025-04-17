Yaşam

Bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler o ismin telefonundan çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler o ismin telefonundan çıktı

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

BUNGALOVDA GİZLİ KAMERA TUZAĞI!

Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Bungalovda jakuzi üstünde bulunan gizli kamera (DHA)Bungalovda jakuzi üstünde bulunan gizli kamera (DHA)

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İŞLETME SAHİBİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi.

Gizli kamera bulunan bungalov tesisi Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi (DHA)Gizli kamera bulunan bungalov tesisi Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi (DHA)

Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Gizli kamera bulunan bungalov tesisi Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi. (DHA)Gizli kamera bulunan bungalov tesisi Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi. (DHA)

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.