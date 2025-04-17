Gemlik'te korkutan manzara

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde görülmeye başlayan müsilaj, başta balıkçılar olmak üzere vatandaşları tedirgin etti.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:17

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Deniz salyası olarak bilenen müsilaj ile ilgili geçtiğimiz yıllarda belediyelerden bakanlıklara kadar herkes seferber olup sahiller dip bucak temizlendi. Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde havanın esmesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince körfezde müsilaj tabakası oluşmaya başladı. Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine aylar kala endişelendirmeye yetti.

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