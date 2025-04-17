Minibüste ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı! Bir kişi zehirlenerek öldü

Konya’nın Karapınar ilçesinde minibüsünde ölü bulunan 40 yaşındaki tarım makinesi tamircisi Muammer Bozu’nun, taktığı harici ısıtıcı nedeniyle çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:55

Paylaş



ABONE OL

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsünde ölü bulunan Muammer Bozu'nun (40) araca taktığı harici ısıtıcının kısa devre yaparak yangına neden olduğu ve dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

MİNİBÜSÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Tarım makinesi tamircisi 3 çocuk babası Muammer Bozu, salı günü akşam eve dönmedi. Yakınlarının haber alamadığı Bozu, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki park halinde 34 ETT 923 plakalı minibüsünün içinde ölü bulundu. Muammer Bozu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Bozu'nun yapılan otopsisi ve minibüsteki incelemede, kısa süre önce kendisinin taktığı harici ısıtıcıyı araçta uyumadan önce çalıştırdığı, ısıtıcının kısa devre yapmasıyla çıkan yangında koltuk ve tavanda yanıklar oluştuğu belirlendi. Muammer Bozu'nun da dumandan zehirlenip yaşamını yitirdiği saptandı.

Muammer Bozu'nun cenazesi bugün Karapınar ilçesinde toprağa verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN