Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:31

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Kestel Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi E.T. (41), sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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