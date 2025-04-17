Servis minibüsünde çıkan yangın oto tamir dükkanını kül etti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki servis minibüsü yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine oto tamir dükkanına sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:48

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Demirtaş Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler, bir anda aracın tamamını sararken minibüsün yanındaki oto tamir dükkanına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, servis minibüsü ve oto tamir dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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