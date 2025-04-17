Hatay'da freni patlayan arazöz dehşet saçtı! 1 ölü 1 ağır yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren arızası yapan arazöz, önce otomobile sonra da üst geçit davarına çarparak durabildi. Olayda arazöz sürücüsü Haci A. yaşamını yitirirken, yolcu koltuğunda bulunan Hüseyin K.'nin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:20

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İskendeurn ilçesi Denizciler Alayı mevkiinde yaşanana korkunç kazada Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, fren arızası nedeniyle arazözün kontrolünü kaybetti. Hızla giden arazöz önce Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra üst geçidir duvarın çarparak duran araçta 1 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobilin ucuz atlattığı kazada hurdaya dönen arazözde sıkışan 2 kişi, Hatay büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde arazöz sürücüsü Haci A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi, arazözde yolcu konumunda bulunan Hüseyin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yaralı şahıssa olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası aracın hurda yığınına dönmesi dikkat çekti. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza sonrası olay yerine gelerek polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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