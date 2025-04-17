Edirne'de şerit ihlali faciayı getirdi! 1'i çocuk 4 yaralı

Edirne'de şerit ihlali nedeniyle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 00:52

Paylaş



ABONE OL

Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 4 YARALI

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN