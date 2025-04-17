Sakarya'da yangın: Ahşap ev kül oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki ev sahibi mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Hatice Özmen'nin yatalak olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 00:45

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Epçeler Mahallesi'nde 2 katlı evde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğlu Haluk Özmen ile yaşadığı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan 82 yaşındaki Hatice Özmen'i mahalle sakinleri kurtardı. Yangında bir kerpiç evin de yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri Hatice Özmen'i evden çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu, Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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