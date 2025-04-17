Bursa'da bitişik 3 evde yangın! Ekipler müdahale ediyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda bitişik nizamda bulunan ve müstakil yapıda başladığı belirtilen yangınla iki evde daha alevler yükseldi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ölü veya yaralı olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.