Bursa'da bitişik 3 evde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 17.04.2025 00:56

Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.

FOTOĞRAF: AA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ölü veya yaralı olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.