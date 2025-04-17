Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma tarafından dronla kayda alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:17

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

Operasyon, jandarma tarafından dronla kayda alındı.