Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma tarafından dronla kayda alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
Operasyon, jandarma tarafından dronla kayda alındı.