Tokat'ta ihaleye fesat karıştıranlara operasyon! 7 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihaleye fesat karıştırı öne sürülen 7 kişi için harekete geçildi. Ekipler tarafından bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:04

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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