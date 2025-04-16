Van'da 27 organizatörden 13'ü tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 27 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.