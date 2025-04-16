Burdur'da şüpheli ölüm: 85 yaşındaki adam evinde yanmış halde bulundu

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Saim Nas’tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu komşulara bildirdi. Dün gece saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, yaşlı adamı divan üzerinde hareketsiz ve vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Nas’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:05

Paylaş



ABONE OL

Burdur'da bir süredir haber alınamayan Saim Nas'ın (85), evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu.

BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN