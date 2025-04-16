Televizyon yayın platformu üyeliklerini durduracakları yalanıyla milyonluk vurgun: 71 gözaltı

Vatandaşları telefonla arayarak televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyen çeteye yönelik 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 71 şüpheli gözaltına alınırken, çete üyelerinin 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği ve yaklaşık 3 milyon 500 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:53

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 ilde eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonlarda telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen vatandaşları tuzağa düşürdü.

3 MİLYON 500 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konuldu.

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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