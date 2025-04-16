Havada panik anları! Uçağın motor bölümüne tavşan girdi: Alevler nedeniyle acil iniş yaptı
ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan yolcu uçağında panik dolu anlar yaşandı. United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girmesi sonucu motor bölümü alev aldı. Yolcular o anlarda büyük korku yaşayarak çığlıklar attığı görüldü. Havada yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken uçak acil iniş yaptı.
ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girmesi sonucu havada panik dolu anlar yaşandı. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev almaya başladı. Motordan alev çıktığı gören yolcular paniğe kapılarak çığlık atmaya başladı.
ACİL İNİŞ YAPTI
Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver'e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı.
Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.
Yolculardan Scott Wolff, "Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik, ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesi paniğe sürükledi" dedi.
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