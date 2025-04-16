Havada panik anları! Uçağın motor bölümüne tavşan girdi: Alevler nedeniyle acil iniş yaptı

Uçağın motor bölümünde meydana gelen yangın (İHA)

Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.

Yolculardan Scott Wolff, "Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik, ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesi paniğe sürükledi" dedi.