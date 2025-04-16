Elazığ halkından Gazze'deki katliamlara karşı 'öfke yürüyüşü'
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Elazığ halkından protesto amaçlı yürüyüş gerçekleştirildi. Düzenlenen program kapsamında yüzlerce vatandaş katılırken, yürüyüş boyunca tekbir getirilerek İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İsrail'in 18 aydır Gazze'ye yönelik devam ettirdiği saldırılara ilişkin Elazığ'da "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" gerçekleştirildi. Düzenlenen program kapsamında akşam namazının ardından toplanan kalabalık grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek tekbir getirdi ve İsrail aleyhine slogan attı.
"BÜTÜN DÜNYA SUSKUN"
Burada topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, Filistin'de soykırımın sürdüğünü söyledi.
Gazze'nin bütün insanlığın ortak yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti:
"İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor, ambulansları hedef alıyor, sağlıkçıları infaz ediyor. Bir parça ekmek için yardım sırasında bekleyen mazlumları, insani yardım gönüllülerini katlediyor. İsrail, uyguladığı ambargoyla Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor. Kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun."
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.