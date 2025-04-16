Elazığ halkından Gazze'deki katliamlara karşı 'öfke yürüyüşü'

Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:30

Kalabalık grup İsrail'e lanet sloganları atarak Filistin halkına desteğini sürdürdü. (AA)

"BÜTÜN DÜNYA SUSKUN"

Burada topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, Filistin'de soykırımın sürdüğünü söyledi.

Gazze'nin bütün insanlığın ortak yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti:

"İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor, ambulansları hedef alıyor, sağlıkçıları infaz ediyor. Bir parça ekmek için yardım sırasında bekleyen mazlumları, insani yardım gönüllülerini katlediyor. İsrail, uyguladığı ambargoyla Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor. Kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.