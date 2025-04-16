Kayseri'de milli parkta yangın paniği! Dumanlar yükseldi

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:59

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Kayseri'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, sabah saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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