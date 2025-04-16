Cenazeden dönen minibüs devrildi: 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, cenazeden dönenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve araçtaki üç kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çorum'daki yakınlarının cenaze töreninden dönenleri taşıyan Celalettin K. idaresindeki 34 BMC 704 plakalı minibüs, otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyükaçma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ters dönen minibüsten çıkarılan sürücü ile 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.