Yaşam

Esra Erol'da pes dedirten olay: Damat kaynana tutuklandı!

Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ile kayınvalide arasındaki ilişki sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki isim, çıkarıldıkları mahkemede nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'da pes dedirten olay: Damat kaynana tutuklandı!

Sosyal medya Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

DAMAT VE KAYINVALİDE TUTUKLANDI

21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

İkilinin programda yayınlanan şakalaşma videoları ise "yok artık" dedirtti. Güldane Şahin ve Cuma'nın videolarını Dilek'in 16 yaşındaki kız kardeşinin çektiği belirlendi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

TUTUKLANDILAR

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Tepki yağan olayın ardından polis ekipleri stüdyoya geldi. Yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ile Güldane Şahin'i dün canlı yayında gözaltına aldı.

Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi. Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN SAVUNMA

İki ismin adliyedeki işlemleri devam ettiği sırada bekleme aşamasında samimi halleri dikkat çekti. Adliyeden çıkış yapılarak cezaevine götürüldükleri esnada ise Cuma Doğan, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok" cevabını verdi.