Esra Erol'da pes dedirten olay: Damat kaynana tutuklandı!

Kaynak: ATV

TUTUKLANDILAR

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Tepki yağan olayın ardından polis ekipleri stüdyoya geldi. Yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ile Güldane Şahin'i dün canlı yayında gözaltına aldı.

Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi. Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN SAVUNMA

İki ismin adliyedeki işlemleri devam ettiği sırada bekleme aşamasında samimi halleri dikkat çekti. Adliyeden çıkış yapılarak cezaevine götürüldükleri esnada ise Cuma Doğan, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok" cevabını verdi.