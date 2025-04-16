Esra Erol'da pes dedirten olay: Damat kaynana tutuklandı!
Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ile kayınvalide arasındaki ilişki sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki isim, çıkarıldıkları mahkemede nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor.
Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.
21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.
21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.