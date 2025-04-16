Hatay'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni bulundu

Hatay’ın Erzin ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş, tavuk çiftliği yakınlarında ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:32

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Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'tan acı haber geldi. Sarıbaş'ın cansız bedeni, Başlamış Mahallesi'nde bir tavuk çiftliği yakınında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzin ilçesinde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Hasan Sarıbaş için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma ve ilgili ekiplerce yürütülen aramalar sonucunda Sarıbaş'ın cansız bedeni, Başlamış Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliği yakınında tespit edildi.

Olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Sarıbaş'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

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