Alkollü kadın sürücü ve arkadaşı gazeteciye saldırdı: Filtreli çeksin makyajım yok

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü kadın sürücü ve yanındaki arkadaşı, kovalamaca sonucu yakalandıktan sonra görevini yapan gazeteciye saldırarak tehditler savurdu. Aday sürücü olan kadının ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:39

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Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan alkollü kadın sürücü ve yanındaki arkadaşı, hem polis ekiplerine zor anlar yaşattı hem de olay yerinde görev yapan bir gazeteciye saldırarak tehditlerde bulundu. 0.97 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, Aksaray merkez Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ekipleri, şüphe üzerine 34 BCF 346 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak kadın sürücü M.Y., frene basmak yerine hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin telsiz anonslarıyla alarma geçen Aksaray Emniyeti, kaçan aracı kısa sürede Zafer Mahallesi 6825 Sokak'ta sıkıştırarak durdurdu.

Polis tarafından araçtan indirilen M.Y.'nin alkol kontrolüne karşı uzun süre direndiği, sonunda 0.97 promil alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Olay yerinde basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen kadın sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı, gazeteciye hem sözlü hem fiziksel saldırıda bulundu. Gazeteciye kalem fırlatan kadın, bir yandan "Çekmesin" derken öte yandan "Filtreli çeksin, makyajım yok" diyerek çelişkili ifadelerde bulundu.

Gazetecinin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Alkollüydük, ondan kaçtık. Paylaşırsan neler yaparım görürsün" diyerek tehditler savuran kadın sürücünün saldırıya azmettirdiği arkadaşı da gazeteciye tekme ve yumruk attı. Olay sırasında kadınlardan biri, "Sen saldır, hakkımı helal etmem" diyerek arkadaşını gazeteciye saldırmaya yönlendirdi.

Kadın sürücü ayrıca, cezai işlemler sırasında polis memurunun elindeki tableti almaya çalıştı ve aracının anahtarını vermemek için uzun süre direndi. Ehliyetinin iptal edilmesine neden olan alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve hız limitini aşma gibi birçok kural ihlali nedeniyle M.Y.'ye yaklaşık 27 bin TL para cezası kesildi. Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Gazeteci ise saldırıya uğradığı gerekçesiyle iki kadın hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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