Samsun’da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Eşini sokak ortasında vurdu

Samsun’un Canik ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu üç çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, ekipler geniş çaplı arama başlattı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:27

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Samsun'da uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olay çevrede büyük korkuya neden olurken, hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emine Akpınar'ı (36), sokak ortasında tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Emine Akpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayı duyarak bölgeye gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken, bazıları baygınlık geçirdi ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlı Emrah Akpınar'ın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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