Bebeğini pencereden atıp öldüren anne tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan trajik olayda, 37 günlük bebeği Melisa’yı pencereden attıktan sonra gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:08

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı.

BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Olay, dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI! BEBEK ÖLDÜ

Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melisa bebek, kurtarılamadı. Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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