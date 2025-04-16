Yaşam

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerine dalan otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Kaza saat 14.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl yönüne seyreden Osman Y. (24) yönetimindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki halı yıkama işletmesine daldı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE DALDI

Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.