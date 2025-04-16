Yaşam

Bursa'da cam takarken düşen adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cam takarken dengesini kaybeden 41 yaşındaki Erdenay M., yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı. Asma katta çalıştığı sırada bastığı alçıpanın kırılması sonucu beton zemine düşen işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Bursa'da cam takarken düşen adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam takarken dengesini kaybedip, 5 metre yüksekten düşen Erdenay M. (41), ağır yaralandı.

Olay, 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında meydana geldi. Cam firması işçisi Erdenay M., asma katta cam takarken bastığı alçıpanın kırılması ile 5 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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