Kırşehir’de apartman yangını korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Kırşehir’de gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler çatıya da sıçradı, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:48

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Kırşehir'in Kervansaray Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece saatlerinde meydana gelen yangında apartman tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kervansaray Mahallesi 2088. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın en üst katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının bir kısmına da sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edilirken, mahalleli de binadaki komşularını uyandırmak için seferber oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangının kesin sebebinin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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