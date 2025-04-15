Sivas'ta TIR yandı! Sürücüsü feryat etti: Anam öleyim ben

Sivas’ın Gürün ilçesindeki bir dinlenme tesisinde park halindeki TIR motor kısmından alev alarak yandı. TIR sürücüsü Mustafa Dinç, yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Müdahale sırasında Dinç’in “Anam öleyim ben, kurban olayım, yetişin” diyerek feryat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:25

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Sivas'ın Gürün ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki TIR motor kısmından alev alıp, yandı. TIR'ın şoförü Mustafa Dinç, yangına müdahale etmek isterken hafif yaralandı.

"ANAM ÖLEYİM BEN KURBAN OLAYIM"

Gürün ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mustafa Dinç'e ait 71 FA 995 plakalı TIR, park halindeyken motor bölümünden alev aldı. Büyüyen alevler TIR'ın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi Darende İlçe İtfaiye Amirliği ve Gürün İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken hafif yaralanan şoför Mustafa Dinç'e ambulansta müdahale edildi. Yangın sırasında Dinç, "Anam öleyim ben, kurban olayım, yetişin" diyerek ağladı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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