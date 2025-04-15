15 Nisan ne günü, bugün ne oldu? Dünya Sanat Günü hangi tarihte ortaya çıktı?

Her yıl 15 Nisan'da dünya genelinde kutlanan Dünya Sanat Günü, sanatın gücünü ve toplumsal etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanat, tarih boyunca insanları birleştiren, düşündüren ve dönüştüren bir araç olmuştur. Bu anlamlı gün insanları sanata daha yakın olmaya ve onun sunduğu zenginlikleri keşfetmeye teşvik ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sanat Günü'nün 15 Nisan'a denk gelmesi tesadüf değil. Bu tarih, sanat tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Leonardo da Vinci'nin doğum günü olmasının yanı sıra sanatın evrensel değerlerini simgeliyor.

A Haber foto arşiv 2012 yılında Uluslararası Sanat Derneği (IAA) tarafından ilan edilen bu özel gün UNESCO tarafından da destekleniyor. Sanatın tarihsel ve kültürel mirasına olan bu övgü, insanlık için ne denli önemli olduğunu vurguluyor.