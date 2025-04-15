Yaşam

Batman'da 132 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Batman'da 132 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin kaçak cep telefonu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

132 KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

14 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak cep telefonu sevkiyatı yapan şüpheli durduruldu. Araçta yapılan aramada 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.