Otobüs şoföründen şok ihbar: Birinin üzerinden geçmiş olabilirim!

Sivas’ta bir otobüs şoförü, otogara yaklaşırken jandarmayı arayarak bir kişiye çarpmış olabileceğini bildirdi. Yapılan incelemelerde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 04:12

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Sivas'ta seyir halindeyken bir cisme çarptığını fark eden otobüs şoförü, Sivas Otogarı'na yaklaşırken jandarmayı arayıp insan üzerinden geçmiş olabileceğini söyledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na yaklaşık 20 kilometre kala tanımlayamadığı bir cisme çarptı.

Yoluna devam eden şoför, otogara yaklaştığında jandarmayı arayarak bir kişiye çarpmış olabileceği yönünde ihbarda bulundu. Sivas Otogarı'na varan otobüs jandarma tarafından durdurulurken, araçta ve alt kısmında yapılan incelemelerde herhangi bir çarpma izi bulunamadı.

Bunun üzerine şoförün tarif ettiği bölgeye giden ekipler, yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yerine çağrılan savcı, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin netleştirilmesi için soruşturma başlattı.

Otobüs, yolcularıyla birlikte soruşturma tamamlanıncaya kadar otogarda bekletilirken, şoför A.K. ise ifadesi alınmak üzere gözlem altına alındı.

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