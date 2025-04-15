Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti
Elazığ’ın Maden ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Maden ilçesine bağlı yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kartaldere grup yolunda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Elazığ'da akşamüstü başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Maden ilçesine bağlı Kartaldere grup yolunda bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
112 Acil Servis'e yapılan ihbar üzerine durum İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Hızla harekete geçen ekipler, kar nedeniyle ilerleyemeyen araçları kurtararak vatandaşların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.
Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.