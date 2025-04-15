Çorum’da aranan 31 kişi polis ekiplerince yakalandı

Çorum'da bir hafta süren denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayıp başvurusu yapılan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 03:37

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7-14 Nisan tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 31 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Çorum'da, asayişin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 7-14 Nisan tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda; 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suç olmak üzere farklı suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Ayrıca, aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 3 kadın ve 3 erkek olmak üzere 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olduğu bildirilen 1 kadın şahsın ise bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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