Yaşam

Niğde'de flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolundaki flamingoların önemli duraklarından biri olan Niğde'deki Akkaya Barajı'nda görsel şölen oluştu. Yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Niğde'de flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi

Baharın gelişiyle birlikte Niğde'deki Akkaya Barajı'na akın eden flamingolar, eşsiz pembe renkleriyle su yüzeyini süsledi.

FLAMİNGOLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcilerinin ilgi gösterdiği baraj havadan görüntülendi. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan flamingoların görüntüsü izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.