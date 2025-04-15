İç Anadolu ve Doğu Anadolu için don uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji, bu akşam saat 21.00'den itibaren İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğini duyurdu. Donun yarın sabah etkisini yitirmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:32

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İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda saat 21.00'den itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Yarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülen dona karşı, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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