Arnavutköy’de minibüs 12 yaşındaki çocuğa çarptı: 1 ölü

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El İsa, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 04:22

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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed El İsa'ya minibüs çarptı. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yaşları 18'in altında olan üç çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, A.Ö. idaresindeki 34 CCR 218 plakalı minibüs, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed El İsa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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