İzmir Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 02:32

Paylaş



ABONE OL

Deprem, Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi açıklarında saat 02.18'de kaydedildi. Yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunuyor.

Sarsıntı, İzmir merkez ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN