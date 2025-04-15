İzmir Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi açıklarında saat 02.18'de kaydedildi. Yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunuyor.
Sarsıntı, İzmir merkez ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.