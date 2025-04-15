Hatay'da otomobilden 8 göçmen çıktı! 1 tutuklama

Kaçak göçle mücadele sürüyor. Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden tam 8 göçmen çıktı. Konuyla ilgili araç sürücüsü adli makamlarca tutuklanırken mağdur göçmenler ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 01:45

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Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden 8 göçmen çıktı. Konuyla ilgili araç sürücüsü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 11 Nisan tarihinde Antakya Ekinci Kavşağı'nda durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi.

Olayın şüphelisi R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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