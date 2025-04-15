Halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi

Malatya’da halı sahada futbol oynarken aniden fenalaşan polis memuru kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan memur ameliyata alındı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 03:23

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan bir polis memuru maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen memur, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö., oyun sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memurunu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu öğrenen çok sayıda meslektaşı da hastaneye akın etti. Polis memuru burada ameliyata alındı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, polis memurunun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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