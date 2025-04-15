Edirne'de ehliyetsiz sürücüyle nefes kesen kovalamaca

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, dakikalarca süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçış anları adeta aksiyon filmlerini aratmadı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 03:27

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Edirne'de, trafik denetimi sırasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan genç sürücü, hem araçla hem de yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürürken olay, kent merkezindeki bir denetim noktasında yaşandı. Denetim alanına yaklaşan 22 ACL 808 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan aracı kovalamaya başladı. Dakikalar süren takip sonucunda otomobil durdurulsa da, sürücü bu kez aracı terk ederek yaya olarak kaçmayı denedi. Ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, sürücünün 18 yaşındaki L.C.C. olduğu ve ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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