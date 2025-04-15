Gaziantep'teki feci kazalar KGYS kameralarında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:24

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Dikkat, sabır, kural. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.