Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti! Küçük Ada'nın tedavisi sürüyor

Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:49

Başkan Erdoğan'ın desteği sonrası ameliyat olan küçük Ada, ʺ Ameliyat sonrası daha iyi görebiliyorum.ʺ dedi. (AA)



Koçyiğit, "Tayyip dedem ellerini ve kollarını açtı ve bize yardımcı oldu. Ellerinden öperim. Allah ondan razı olsun. Ameliyat oldum. Kontrolüm için Muş'tan hava yoluyla İstanbul'a gideceğim. Ameliyat olduktan sonra daha iyi oldum. Şu an çok heyecanlıyım. Ameliyat sonrası daha iyi görebiliyorum." dedi.



Baba Musa Koçyiğit ise Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından kızı Ada'nın geçen yıl eylülde İstanbul'da ameliyat edildiğini belirtti.



Yetkililere teşekkür eden Koçyiğit, şöyle konuştu: "Bir defa Bitlis'te göz kontrolünü yaptık. Şimdi de kendi doktoruna götürüyoruz. Ameliyatı yapan doktorun görmesi daha iyi. İl Sağlık Müdürlüğünden arayarak beni Valiliğe yönlendirdiler. Onların desteğiyle kızımı tekrar İstanbul'a götürüyorum. Bir ameliyatı daha var. Buna da doktoru karar verecek. Ne zaman olur bilmiyoruz. Şimdilik şükür, sağlığı çok iyi. Gördüğümüz kadarıyla gözlerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Doktorumuz kızımın sağlık durumu hakkında bize bilgi verecek. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görmek ve elini öpmek istiyor. Çünkü Ada'ya çok büyük destekler sundu."