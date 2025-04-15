İzmir'de çıkışı kaçırıp geri gelen araca kamyon çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:36

Bu esnada O.E. idaresindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon, Arıcı'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Kamyonun çarptığı araç hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü Oğuz Arıcı'nın hayatını kaybettiği, araçta yolcu konumunda bulunan Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı'nın (19) yaralandığı belirlendi.

Durumu ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Oğuz Arıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.