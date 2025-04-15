Çorlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 03:31

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Çorlu'da, Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaza, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki Şinasi Kurşun 18. Sokak sapağında gerçekleşti. F.H.Y. yönetimindeki otomobil, ara sokağa sapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen H.K.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak incelemelere başladı.

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