Bursa'da samanlık yangını: 800 balya saman kül oldu

Orhaneli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 800 balya saman ile bazı tarım aletleri yandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 04:30

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede samanlığı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 800 balya saman ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir samanlıkta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 800 balya saman ve samanlıkta bulunan bazı tarım aletleri yanarak kül olurken, samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN