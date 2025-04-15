Bakan Bak’tan Avrupa Şampiyonu Harun Algül’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül’ü yayımladığı mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 04:26

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Harun Algül için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazanan Cansel Özkan'ı da başarılarından dolayı kutladı.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli halterci Harun Algül, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başarılı sporcu için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Harun Algül'ü tebrik ediyorum. Harun Algül'ün başarılarının devamını diliyorum."

Bakan Bak, şampiyonada kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazanan milli halterci Cansel Özkan'ı da kutlayarak, "Cansel Özkan'ı da elde ettiği bronz madalyadan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Bakan Bak, ayrıca Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm milli sporculara da başarılar diledi.

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