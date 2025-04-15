İzmir açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Seferihisar açıklarında lastik botta yakalanan 26 düzensiz göçmenden 12’sinin çocuk olduğu belirlendi. Göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 04:33

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 26 kaçak göçmen yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, lastik bottaki göçmenleri kıyıya çıkardı.

Olay, dün sabah saat 08.15 sularında İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Denizde bir lastik bot fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa süre içinde lastik botu tespit ederek operasyon düzenledi.

Botta yapılan incelemede, 12'si çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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